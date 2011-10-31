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债券 | 2011年 11月 1日 星期二 05:14 BJT

〔美国债市〕ABS市场本周开局迎来六宗新债进场,规模约26亿美元

IFR纽约10月31日电---美国资产担保证券(ABS)市场周一有六宗新债进场,规模约26亿美元.

"交易商意识到今年适合发行的时间所剩不多了,假期很快就来了."一美国大型投资银行证券化银团经理人表示,"未来两周将和上周一样,ABS新债发行将保持活跃."

根据IFR Markets,上周,ABS新债发行超过62亿美元,包括一宗29.5亿美元英国住宅抵押贷款支持证券(RMBS).

今日新债包括摩根士丹利宣布发售的2.49亿美元Iowa Student Loan Liquidity Corporation Student Loan Asset-Backed Notes;摩根大通、摩根士丹利和巴克莱也宣布发售7.04亿美元World Omni Auto Loan 2011-B (WOART)等.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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