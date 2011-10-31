〔美国债市〕MBS较可比公债利差扩阔,成交高于均值

IFR纽约10月31日电---投资者周一转趋谨慎,但在10月呈现强劲的风险意愿,道指本月收涨约10%,10年期公债收益率大涨近25个基点.欧洲情势和全球成长前景仍是投资者的心头之患,料将有数个国家的央行将调降成长预期,其中包括美国联邦储备理事会(FED)在周三下午公布最新成长预期时料将调降预期.

10年期公债收高36+/32s,报99-18,收益率为2.173%.两年/10年期公债收益率差收窄10个基点,报190.9个基点,短期波动性小幅收高.美国股市道指今日劲挫2.26%.

抵押贷款支持证券涨势不及公债,资金流向不一.短线投资者据称有买有卖.技术分析师看好MBS,投资者的兴致有随着价格上扬,指标10年期公债收益率跌向2.15%而消退的迹象.不过,那将是更好的入市机会,市场人士将作出响应的反应.

较高票息MBS在上周表现出众後今日表现滞後,在联邦住房金融局在上周一宣布家庭可负担再融资计划(HARP)2.0版後,市场的即使反应是预期提前偿还将加速,但今日这一预期降低.市场今日重新消化这一现象.

票息为3.5%和4.0%的30年期MBS价格分别大涨18和13个跳动点.而票息为5.5%和6%的MBS价格上扬约1个跳动点.票息为3.5%和4.0%的30年期MBS与五年期公债利差从扩阔至收窄1/8个点.票息为5%-6%的MBS的利差扩阔3-4个跳动点.不同票息的MBS与10年期公债利差扩阔8-10个基点.15年期MBS表现强于30年期MBS,尽管收益率曲线趋缓.

周二将公布的数据包括,美国建筑支出,供应管理协会制造业指数.另外,美联储将开始为期两天的政策会议.(完)

--编译 母红;审校 李军

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