〔加拿大股市〕劲挫逾2%,商品价格因日本干预和MF Global破产走低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多10月31日电---加拿大股市多伦多证交所S&P/TSX综合指数周一劲挫逾2%,因品价格走低,日本干预汇市,美国大型经纪商申请破产保护和欧债危机挥之不去令投资者不安.
日本央行突然采取行动打压日圆令市场大感意外,对股市,商品和其他风险资产产生负面涓滴效应(trickle-down effect).
美国期货经纪商MF Global周一申请破产保护的消息加重了市场的忧虑.
对欧债危机解决计划的疑虑重现令市场10月涨势嘎然而止.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE劲挫267.45点,或2.1%,报12,252.06点,为近一个月来最大单日跌幅.
该指数10月收涨5.4%,为2009年5月以来最大单月涨幅.
10大类股中九类收跌,能源股领跌,劲挫3.41%.金融股收挫1.4%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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