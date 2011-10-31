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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 05:41 BJT

〔加拿大股市〕劲挫逾2%,商品价格因日本干预和MF Global破产走低

路透多伦多10月31日电---加拿大股市多伦多证交所S&P/TSX综合指数周一劲挫逾2%,因品价格走低,日本干预汇市,美国大型经纪商申请破产保护和欧债危机挥之不去令投资者不安.

日本央行突然采取行动打压日圆令市场大感意外,对股市,商品和其他风险资产产生负面涓滴效应(trickle-down effect).

美国期货经纪商MF Global周一申请破产保护的消息加重了市场的忧虑.

对欧债危机解决计划的疑虑重现令市场10月涨势嘎然而止.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE劲挫267.45点,或2.1%,报12,252.06点,为近一个月来最大单日跌幅.

该指数10月收涨5.4%,为2009年5月以来最大单月涨幅.

10大类股中九类收跌,能源股领跌,劲挫3.41%.金融股收挫1.4%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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