〔美国债市〕公债价格大涨,因股市下跌重振避险买盘

* 30年期公债有望录得美联储公布第一轮量化宽松政策以来最佳单日表现

* 股市下跌重振公债避险买盘

* 纽约联储暂停MF Global的一级交易商权限

* 周二美联储开始为期两天的货币政策会议

路透纽约10月31日电---美国公债价格周一大涨,30年期公债录得自美联储公布其第一轮大型经济刺激计划以来表现最好的一天,因股市下跌提振对避险美国公债的买需.

投资者也买入公债以轧平10月整体表现疲弱的头寸,同时期货经纪商MF Global申请破产保护增加避险交易.

美国股市道指和标普500指数下挫超过2%,NASDAQ指数下跌约2%,股市本月大幅上涨.[.NCN]

"公债受益于股市下跌和MF Global申请破产保护引发的'谁是下一个"担忧.另外,经过一个月的大涨,投资者在本月的最後一天禁不住有所怀疑,特别是上周欧洲的协议缺乏细节."Decision Economics执行董事兼资深经济学家Cary Leahey表示.

MF Global HoldingsMF.N是一级交易商,由前高盛首席执行官Jon Corzine执掌,在与潜在买家未能达成临时协议後申请破产保护.纽约联邦储备银行暂停与该公司进行新业务.

不过支撑公债的不只是MF Global申请破产.

"欧洲前景持续恶化,股市下跌,而且月末买入计划规模相当大."BMO Capital Markets公债交易主管Scott Graham称.

周一30年期公债US30YT=RR大幅上涨4-27/32,收益率(殖利率)从上周五尾盘的3.37%下调至3.14%.公债录得2009年3月18日来表现最好的一天,当时美联储公布其第一轮量货宽松政策,买入3,000亿美元公债以刺激经济.

不过总体而言,公债可能录得1月来表现最差的一个月,10月收益率攀升超过40个基点.

指标10年期公债US10YT=RR上扬1-21/32,收益率从上周五尾盘的2.32%回落至2.12%.

指标公债有望录得8月初以来最大单日上涨,但是本月可能录得2010年12月以来最差单月表现.

对欧洲的担忧提振公债的避险魅力.

欧洲领导人"解决希腊、银行和扩散问题的努力方向正确.但是细节仍未公布,而且重组欧洲银行的时间表意外迟缓."Leahey指出.

除了执行问题外,"如何提高经济增速以在撙节的同时偿还债务也是个基本问题."

公债收益率也可能录得1月以来最大单月升幅.

避险买盘同样提振德国公债.

在周一美元兑日圆刷新纪录低点後,日本干预汇市压低日圆汇率,称为打击投机性波动而采取行动,而这些波动并未反映出日本的经济状况.日本财务大臣安住淳表示,日本政府在0125GMT单独入市干预,为不到三个月内第二次,且若不满意结果将再次出手.[ID:nCN1185788]

周二美联储将开始为期两天的货币政策会议,美联储官员担忧美国经济,寻求给予更多货币刺激,包括帮助房地产市场.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100 (+03/32) 0.250

五年期公债US5YT=RR 100-05/32 (+26/32) 0.968

10年期公债US10YT=RR 100-02/32 (+1-26/32) 2.118

30年期公债US30YT=RR 111-28/32 (+4-31/32) 3.134 (完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

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