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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 22:09 BJT

〔表格〕美国9月建筑支出增长0.2%,预估为增长0.3%

路透11月1日电---美国商务部周二公布,美国9月建筑支出增长0.2%,至7,872亿美元,预估为增长0.3%,8月数据修正为增长1.6%,前值为增长1.4%.

以下为经季节调整後的数据:

(变动百分比): 9月 8月 11年9月/10年9月

整体支出 0.2 1.6 -1.3

民间支出 0.6 0.6 3.9

公共支出 -0.6 3.5 -9.2

年率(单位为10亿美元):

9月 8月 10年9月

整体支出 787.2 786.0 797.3

民间支出 501.8 499.0 482.9

公共支出 285.4 287.0 314.3

前次公布的变动(%):

8月

整体支出 1.4

民间支出 0.4

公共支出 3.1 (完)

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--编译 母红;审校 于春红

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