〔表格〕美国9月建筑支出增长0.2%,预估为增长0.3%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月1日电---美国商务部周二公布,美国9月建筑支出增长0.2%,至7,872亿美元,预估为增长0.3%,8月数据修正为增长1.6%,前值为增长1.4%.
以下为经季节调整後的数据:
(变动百分比): 9月 8月 11年9月/10年9月
整体支出 0.2 1.6 -1.3
民间支出 0.6 0.6 3.9
公共支出 -0.6 3.5 -9.2
年率(单位为10亿美元):
9月 8月 10年9月
整体支出 787.2 786.0 797.3
民间支出 501.8 499.0 482.9
公共支出 285.4 287.0 314.3
前次公布的变动(%):
8月
整体支出 1.4
民间支出 0.4
公共支出 3.1 (完)
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--编译 母红;审校 于春红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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