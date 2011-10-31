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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 06:35 BJT

《日本重要政经日程》--11月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月31日(一)

2350 - 日本央行公布10月6-7日政策会议记录.

11月1日(二)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行新闻发布会.

0120 - 三个月期政府贴现国库券标售.

0130 - 9月受薪者收入.

0130 - 10年期政府公债标售.

企业面:

0200 - 丰田汽车(7203.T)举行Partner Robot科技活动.

0400 - Eisai(4523.T)第二季财报.

0430 - 富士重工(7270.T)第二季财报.

0500 - 安斯泰来制药(Astellas)(4503.T)第二季财报.

0600 - 野村控股(8604.T)第二季财报.

0600 - 日立制作所(6501.T)公布第二季财报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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