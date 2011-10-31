《日本重要政经日程》--11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月31日(一)
2350 - 日本央行公布10月6-7日政策会议记录.
11月1日(二)
-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行新闻发布会.
0120 - 三个月期政府贴现国库券标售.
0130 - 9月受薪者收入.
0130 - 10年期政府公债标售.
企业面:
0200 - 丰田汽车(7203.T)举行Partner Robot科技活动.
0400 - Eisai(4523.T)第二季财报.
0430 - 富士重工(7270.T)第二季财报.
0500 - 安斯泰来制药(Astellas)(4503.T)第二季财报.
0600 - 野村控股(8604.T)第二季财报.
0600 - 日立制作所(6501.T)公布第二季财报.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。