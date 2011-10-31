版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 06:43 BJT

全球外汇市场11月1日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月31日(一)

2350 - 日本央行公布10月6-7日政策会议记录.

11月1日(二)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行记者会.

0030 - 澳洲第三季房价指数.

0130 - 日本9月加班工资.

0330 - 澳洲央行11月利率决定.

0700 - 英国10月Nationwide房价指数.

0800 - 挪威央行总裁奥尔森发表讲话.

0830 - 瑞士10月采购经理人指数(PMI).

0928 - 英国10月CIPS制造业PMI.

0930 - 英国第三季国内生产总值(GDP)初值.

1145 - 美国10月29日当周ICSC/高盛连锁店销售.

1255 - 美国10月29日当周Redbook连锁店销售.

1400 - 美国9月建筑支出.

1400 - 美国10月供应管理协会(ISM)制造业指数.

1430 - 美国10月达拉斯联邦储备银行企业活动指数.

1530 - 芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen就"金融危机时期央行的运作风险"在芬兰央行博物馆讲话.

2350 - 日本10月货币基础.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐