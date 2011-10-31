全球外汇市场11月1日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月31日(一)
2350 - 日本央行公布10月6-7日政策会议记录.
11月1日(二)
-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行记者会.
0030 - 澳洲第三季房价指数.
0130 - 日本9月加班工资.
0330 - 澳洲央行11月利率决定.
0700 - 英国10月Nationwide房价指数.
0800 - 挪威央行总裁奥尔森发表讲话.
0830 - 瑞士10月采购经理人指数(PMI).
0928 - 英国10月CIPS制造业PMI.
0930 - 英国第三季国内生产总值(GDP)初值.
1145 - 美国10月29日当周ICSC/高盛连锁店销售.
1255 - 美国10月29日当周Redbook连锁店销售.
1400 - 美国9月建筑支出.
1400 - 美国10月供应管理协会(ISM)制造业指数.
1430 - 美国10月达拉斯联邦储备银行企业活动指数.
1530 - 芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen就"金融危机时期央行的运作风险"在芬兰央行博物馆讲话.
2350 - 日本10月货币基础.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。