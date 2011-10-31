《美债周二展望》风险胃纳将左右公债价格走势,关注ISM制造业数据

* 风险胃纳将左右市场走向

* 要扩大债市涨幅需股市进一步下跌

* 股市走强将打击公债

* ISM制造业数据料将反映出行业温和扩张

* 本周美联储会议料无意外消息

记者 Ellen Freilich 编译 梁睿雪

路透纽约10月31日电---若要美国公债价格周二连续第三个交易日走高,需股市再次挫跌,或有其它令人心忧的发展.

美国公债价格在10月最後两个交易日稳步走高後,还可能出现另一种情况,即买家重回股市,打压避险美债处于守势.

路透调查访问的分析师预期,10月美国供应管理协会(ISM)制造业指数料为52.0,显示制造业处于扩张.

若数据明显强于预期,或重新点燃投资者对股市等风险资产的兴致,伤及美国公债需求.若数据逊于预期,将伤及风险资产并扶助美国公债.

"现在推动力就是股市走向,"保德信固定收益首席投资策略师Robert Tipp说.该公司共管理2,400亿美元资产."如果风险胃纳改善,或给长期美国公债利率带来上行压力."

"否则市场可能在这些水平窄幅波动,"他说.

指标10年期美国公债价格US10YT=RR周一午後升1-4/32.收益率(殖利率)则从上周五的2.32%跌至2.16%.

市场维持区间波动的另一原因是周二召开的两日美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议,周三结束时将公布利率声明.

纽约时报周日报导,加州大学柏克利分校教授、前美国白宫经济顾问委员会主席罗默表示,美联储主席贝南克在面临高失业率之时,应以名义国内生产总值(GDP)为标的.

"愈发确信明年会找到工作的消费者会更愿意花钱,相信营收会增加的企业将会更愿意投资,"罗默写道.

大部分分析师预期美联储此次会後不会公布任何新的经济刺激措施.

Decision Economics总经理兼资深分析师Cary Leahey表示,以名义GDP为目标或成为一个讨论话题,但只有到会议记录公布之後市场才能知道.

"以名义GDP为目标可能成为美联储扶助经济的另一种方式,来向我们所有人保证他们致力于推进经济成长,"他说.

美联储在两次会议前提出的指导中,已经承诺建立长期政策.美国联邦公开市场委员会(FOMC)称"至少到2013年前"都不会上调短期利率.

"以名义GDP为目标将是一个更为强势的宣言,但不会在本周定案,即使他们对此进行了讨论,"他说.(完)

--译文审校 王冠中

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