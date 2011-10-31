〔美国经济〕芝加哥PMI指数10月下滑,但就业分项指标升至六个月高位

* 芝加哥10月PMI小降至58.4

* 德州工厂活动指标六个月来首现正值

路透纽约10月31日电---周一报告显示,美国中西部地区企业活动10月温和放缓,因新订单减少,不过就业分项指标升至六个月最高.

美国供应管理协会(ISM)的芝加哥采购经理人指数(PMI)在10月下滑至58.4,不及路透调查预估的59.0;9月时为60.4.[ID:nCN1187596]

新订单分项指标从65.3降至61.3,但就业分项从60.6升到4月以来最高位62.3.

未交货订单分项亦从45.4升至51.2.

"整体指标的下降反映在订单分项当中...但别忘了两个月前(新订单)分项还只有56.9,所以还是有进展的,"High Frequency Economics首席美国经济分析师Ian Shepherdson在报告中写道.