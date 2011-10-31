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宏观经济 | 2011年 11月 1日 星期二 06:38 BJT

《美国重要政经日程》--11月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 商务部公布9月建筑支出.

1430 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)开始为期两天的政策会议.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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