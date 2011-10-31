〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数创近一个月低位,铁矿石订单下滑

路透伦敦10月31日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一跌至近一个月最低位,因运往中国的铁矿石订单放缓持续令海岬型船运市场承压.

波罗的海乾散货运价指数下跌53点或2.63%,至1,965点,为连续第四日下滑,且来到10月5日以来的最低位.

"今日海岬型船运市场的表现确实不好,再次受累于铁矿石船运活动放缓,"船运经纪公司FIS的研究主管Peter Norfolk表示,"目前的情势看来十分疲弱."

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

上周铁矿石价格创下有史以来最大的跌幅,反映了全球最大消费国中国的成长放缓,而且令人更加质疑,当发达经济体前景依然不稳时,中国的商品买需是否仍能保持强劲势头.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海乾散货运价指数在8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了逾25%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一下滑4.34%,平均获利为26,669美元,为近一个月的最低位,本周稍早曾触及2010年11月以来最高.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.41%,该型船舶平均获利为15,450美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称,美国谷物出口季支撑了大西洋地区巴拿马型市场.(完)