中国“神舟八号”飞船发射升空

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月1日电---中国周二凌晨将“神舟八号”无人飞船发射升空，飞船将与正在轨道稳定运行的“天宫一号”目标飞行器进行对接。
中国电视直播显示，11月1日清晨5:58，载着“神舟八号”的“长征二号F”遥八运载火箭，在酒泉卫星发射中心载人航天发射场点火起飞。
飞船将与9月29日发射的“天宫一号”进行对接，“天宫一号”是中国为建立国际空间站而进行的探索性准备。
此次交会对接任务，是中国为发展空间技术、建立可以支持宇航员长期生存的空间站所作努力的重要部分。
中国载人航天工程新闻发言人周一称，如果此次任务圆满成功，下一步将在2012年开始两项类似任务，其中至少一项将是载人飞行。
中国2008年成为第三个宇航员成功进行飞船外太空漫步的国家，并于去年发射成功第二个绕月飞行器。
中国还计划于2012年实现无人飞行器登月并部署月球车，科学家在研究2020年之後实现载人登月的可能性。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。