〔日本央行〕一些委员称日本经济下档风险增加--10月6-7日会议记录

路透东京11月1日电---日本央行10月6-7日会议记录显示,一些委员在该次会议时警告称,由于金融市场不稳且欧债问题恶化,日本经济及物价的下档风险已然有某种程度的增加.

全体委员还称,仍需要重点关注海外经济的不确定性及金融市场波动.

日本央行在该次会议中维持货币政策不变,并维持对日本经济的看法,即认为受到3月地震後重建支出,以及新兴市场韧性的支撑,日本经济将温和复苏.

而在上周的会议中,日央行则通过提高政府债券的购买放宽了货币政策,并对强势日圆和欧债危机构成的风险发出警告,暗示若经济复苏摇摇欲坠,央行将再度行动.(完)