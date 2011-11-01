〔日本央行〕一些委员称日本经济下档风险增加--10月6-7日会议记录

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月1日电---日本央行10月6-7日会议记录显示,一些委员在该次会议时警告称,由于金融市场不稳且欧债问题恶化,日本经济及物价的下档风险已然有某种程度的增加.
全体委员还称,仍需要重点关注海外经济的不确定性及金融市场波动.
日本央行在该次会议中维持货币政策不变,并维持对日本经济的看法,即认为受到3月地震後重建支出,以及新兴市场韧性的支撑,日本经济将温和复苏.
而在上周的会议中,日央行则通过提高政府债券的购买放宽了货币政策,并对强势日圆和欧债危机构成的风险发出警告,暗示若经济复苏摇摇欲坠,央行将再度行动.(完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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