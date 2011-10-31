《综述》经纪公司MF Global申请破产保护,因对欧债危机押注失误

* Jon Corzine掌控的经纪公司MF Global申请破产保护

* 监管机构对该公司能否生存表达"严重关切"

* 与Interactive Brokers之间进行的交易谈判破局--消息人士

* MF Global破产对市场的冲击可能受限

* 该公司的问题源于对欧元区债务危机的误判

路透纽约10月31日电---Jon Corzine掌控下的的期货经纪公司MF Global HoldingsMF.N周一申请破产保护,此前该公司对欧元区债务形势押注失误.这标志着他为重振其华尔街事业所作出的努力彻底失败.

现年64岁的Corzine曾先後执掌高盛(GS.N),出任参议员和新泽西州州长.他一直试图通过进行风险更高的交易,令拥有200多年历史的MF Global转型为迷你版高盛.

可自从监管机构迫使该公司披露对意大利、葡萄牙和西班牙等国债券的押注情况後,MF Global一下子变得乏人问津.

MF Global在不到一周内垮台,令其成为欧债危机在美国的最大受害者,并且是美国历史上以资产计第七大破产案.