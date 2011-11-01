化工企业成新的网络攻击目标 追踪到河北一男子--赛门铁克

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月31日电---根据网络安全公司赛门铁克（Symantec Corp）(SYMC.O)周一发布的新报告，至少有48家化工和国防企业成为一起网络联合攻击的受害者，攻击源追踪到一名中国的男性。

赛门铁克称，这些公司使用的电脑感染了一种名叫PoisonIvy的恶意软件，这种软件能窃取设计文件、制造工艺的公式和细节等信息。

该公司未说明遭遇攻击的企业名称，但指出其中包括多家研发化合物和高端材料的财富100强企业。

该公司称，大量受感染的电脑位于美国和英国，并补充说，受攻击企业中包括29家化工企业，其中一些企业研发用于军用车辆的高端材料。

赛门铁克称，“攻击的目的似乎是进行工业间谍活动，收集可处于竞争优势的知识产权。”

根据该公司，这一波攻击发生在7月末至9月中旬，对此相关的调查追踪到一个位于美国的电脑系统，这个系统属于中国河北省一名20多岁的男性。

研究人员发现有证据显示，这一波攻击中“指挥和控制”服务器也被用于在4月下旬至5月初攻击一系列人权组织，以及在5月下旬攻击汽车行业。（完）