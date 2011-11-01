中国警方破获一起1.9亿元假药大案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月31日电---新华社周一报导称，警方破获一起以河南安阳为中心的网络制售假药大案，缴获价值逾1.9亿元的假药。
报导称，警方经过4个月的侦查，逮捕制售假药犯罪嫌疑人114名，缴获假药6,500余万瓶。
新华社称，有关部门得到线索，一名女性4月在药店假装买药，趁机以假换真、调包作案，警方顺藤摸瓜、深挖出这起假药案。
报导并未提供更多细节。
中国商品安全问题频繁曝光，涉及鱼类、药品、玩具、牙膏、轮胎和宠物食品等各类产品，中国政府多次承诺，将加强监管机制。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。