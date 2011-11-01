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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 10:04 BJT

中国警方破获一起1.9亿元假药大案

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月31日电---新华社周一报导称，警方破获一起以河南安阳为中心的网络制售假药大案，缴获价值逾1.9亿元的假药。

报导称，警方经过4个月的侦查，逮捕制售假药犯罪嫌疑人114名，缴获假药6,500余万瓶。

新华社称，有关部门得到线索，一名女性4月在药店假装买药，趁机以假换真、调包作案，警方顺藤摸瓜、深挖出这起假药案。

报导并未提供更多细节。

中国商品安全问题频繁曝光，涉及鱼类、药品、玩具、牙膏、轮胎和宠物食品等各类产品，中国政府多次承诺，将加强监管机制。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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