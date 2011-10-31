《希腊政经焦点》总理呼吁就欧盟针对希腊的新援助协议举行全民公投

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 希腊总理呼吁就第二轮纾困计划举行全民公投
* 调查显示多数希腊人对协议持否定态度
* 反对派举行抗议,要求提前大选
* 帕潘德里欧称亦要求举行信任投票
路透雅典10月31日电---希腊总理帕潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,这样一来,如果对政府严厉撙节举措不满的公众否决此项协议,希腊就可能需要进行提前大选.
帕潘德里欧受到党内议员的压力,要求其他党派也参与分担财政紧缩政策所带来的沉重政治压力.他表示,要实现国际贷款机构所要求的财政举措和结构改革,需要得到广泛的政治支持.
"我们信任公民们,我们相信他们的判断和决定,"他表示,"(与欧盟的)协议将在几周後变成一纸新的贷款合约...我们必须表明态度,究竟是接受还是拒绝."
分析师称,举行全民公投的决定令人费解,因为最新调查表明,多数希腊人对纾困协议持否定态度.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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