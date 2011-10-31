〔货币市场〕美国三个月期国库券标售得标利率创六周低点

路透纽约/伦敦10月31日电---美国财政部周一标售三个月期国库券得标利率为六周最低,表明在关于欧债危机协议能否有效解决问题的疑虑萦绕之际,投资者渴求短期避险资产.

美国财政部标售290亿美元三个月期国库券的利率高值为0.01%,为9月19日标售以来最低,也不及10月24日标售得标利率0.02%.

这表明投资者积极追捧较短期票据.

财政部标售270亿美元六个月期国库券的利率高值为0.055%,为10月11日标售以来最低,当时利率高值为0.045%.

对于欧洲遏制债务危机计划的相关疑虑,周一亦支撑银行间拆款利率.三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=报0.42944%,持平于上周五水准,同为8月初以来最高.

"欧洲宣布最新援助计划後的乐观情绪正在消退,"FTN Financial的首席分析师Chris Low说.

欧元区银行间拆款利率也处于8月初以来最高位附近,三个月期欧元LIBOREUR3MFSR=报1.52688%,亦持平于上交易日.

三个月期欧元LiborEUR3MFSR=与隔夜利率交换(OIS)EUREON3M=之间的利差从上交易日的70基点升至72基点.三个月期美元Libor较OIS利差则从33基点升至34基点.USD3MFSRUSD3MOIS(完)

--编译 艾茂林;审校 王冠中

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