〔货币市场〕美国三个月期国库券标售得标利率创六周低点

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约/伦敦10月31日电---美国财政部周一标售三个月期国库券得标利率为六周最低,表明在关于欧债危机协议能否有效解决问题的疑虑萦绕之际,投资者渴求短期避险资产.
美国财政部标售290亿美元三个月期国库券的利率高值为0.01%,为9月19日标售以来最低,也不及10月24日标售得标利率0.02%.
这表明投资者积极追捧较短期票据.
财政部标售270亿美元六个月期国库券的利率高值为0.055%,为10月11日标售以来最低,当时利率高值为0.045%.
对于欧洲遏制债务危机计划的相关疑虑,周一亦支撑银行间拆款利率.三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=报0.42944%,持平于上周五水准,同为8月初以来最高.
"欧洲宣布最新援助计划後的乐观情绪正在消退,"FTN Financial的首席分析师Chris Low说.
欧元区银行间拆款利率也处于8月初以来最高位附近,三个月期欧元LIBOREUR3MFSR=报1.52688%,亦持平于上交易日.
三个月期欧元LiborEUR3MFSR=与隔夜利率交换(OIS)EUREON3M=之间的利差从上交易日的70基点升至72基点.三个月期美元Libor较OIS利差则从33基点升至34基点.USD3MFSRUSD3MOIS(完)
--编译 艾茂林;审校 王冠中
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