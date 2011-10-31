版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 07:23 BJT

〔表格〕韩国10月CPI较上年同期上升3.9%,升幅低于市场预估

路透首尔11月1日电---韩国统计局周二公布的数据显示:

* 韩国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.9%(路透调查预估为上涨4.2%)

* 10月核心CPI较上年同期上涨3.7%,9月为上升3.9%

以下为详细数据:

权重(%) 较上月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 -0.2 +3.9

按行业分类

农业和畜牧业 8.84 -3.6 -1.7

水产

工业产品 30.74 +0.1 +7.6

服务业 60.42 +0.3 +3.0

其它类别

核心CPI 89.17 -0.2 +3.7

生鲜食品 4.30 -6.6 -14.0

路透调查结果为:10月CPI料较上年同期上升4.2%,较9月上升0.1%.(完)

浏览韩国数据相关新闻,请点选[ECI-KR-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐