〔表格〕韩国10月CPI较上年同期上升3.9%,升幅低于市场预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔11月1日电---韩国统计局周二公布的数据显示:
* 韩国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.9%(路透调查预估为上涨4.2%)
* 10月核心CPI较上年同期上涨3.7%,9月为上升3.9%
以下为详细数据:
权重(%) 较上月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 -0.2 +3.9
按行业分类
农业和畜牧业 8.84 -3.6 -1.7
水产
工业产品 30.74 +0.1 +7.6
服务业 60.42 +0.3 +3.0
其它类别
核心CPI 89.17 -0.2 +3.7
生鲜食品 4.30 -6.6 -14.0
路透调查结果为:10月CPI料较上年同期上升4.2%,较9月上升0.1%.(完)
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--编译 徐文焰;审校 艾茂林
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