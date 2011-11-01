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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 08:49 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月1日-11月8日****

路透11月1日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月31日当周------------------------------

11月1日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月29日当周 -- -0.8%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月29日当周 -- +4.1%

1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)

10月 -- 55.05

1400 美国建筑支出 9月 +0.3% +1.4%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 52.0 51.6

物价分项指数 55.0 56.0

1430 美国达拉斯联邦储备银行企业活动指数 10月 -- 负10

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 10月 1,320 1,304

-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的会议

11月2日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 10月28日当周 -- 664.0

再融资指数 -- 3,546.7

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 10月 -- 115,730

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加10.1 增加9.1

1630 美国FOMC利率决定 -- 0-0.25%

11月3日(四)

1230 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +2.8% -0.7%

单位劳工成本 -0.8% +3.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月29日当周 40.0 40.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.55

续请失业金人数(万人) 10月22日当周 369 364.5

1400 美国工厂订单 9月 -0.1% -0.2%

耐久财(耐用品)订单 9月修正值 -- -0.1%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.1%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.9%

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 53.5 53.0

企业活动指数 56.2 57.1

-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 10月 -- +5.5%

11月4日(五)

1100 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 增加1.22 增加6.09

失业率 7.1% 7.1%

全职就业人数(万人) -- 增加6.38

兼职就业人数(万人) -- 减少0.29

就业参与率 66.8% 66.8%

1230 加拿大建筑许可 9月 +2.8% -10.4%

1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加9.5 增加10.3

制造业就业岗位(万个) 增加0.1 减少1.3

民间就业岗位(万个) 增加12.0 增加13.7

失业率 9.1% 9.1%

平均时薪 +0.2% +0.2%

每周平均工时 34.3 34.3

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月28日当周 -- 121.3

----------------------------------11月7日当周-------------------------------

11月7日(一)

2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加50.0 减少95

11月8日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月05日当周 -- --

1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 -- 20.59

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月05日当周 -- --

1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.3 (完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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