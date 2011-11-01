〔表格〕韩国10月出口较上年同期增长9.3%,不如预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔11月1日电---韩国知识经济部周二公布的数据显示:
* 韩国10月贸易顺差初值为43亿美元,9月修正後为顺差16亿美元
* 韩国10月出口和进口较上年同期分别为增长9.3%和16.4%,路透调查预估分别为增长12.6%和23.4%
以下为数据细节:
10月 *9月
贸易收支(10亿美元) +4.3 +1.6
出口(10亿美元) 47.4 46.8
(同比增长%) +9.3 +18.8
进口(10亿美元) 43.1 45.3
(同比增长%) +16.4 +29.3
* 修正值
- 中国是韩国最大的出口市场,占韩国出口总量的约四分之一,欧盟和美国分列第二三位.
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--编译 戴素萍;审校 郑茵
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