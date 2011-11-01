版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 08:20 BJT

〔表格〕韩国10月出口较上年同期增长9.3%,不如预期

路透首尔11月1日电---韩国知识经济部周二公布的数据显示:

* 韩国10月贸易顺差初值为43亿美元,9月修正後为顺差16亿美元

* 韩国10月出口和进口较上年同期分别为增长9.3%和16.4%,路透调查预估分别为增长12.6%和23.4%

以下为数据细节:

10月 *9月

贸易收支(10亿美元) +4.3 +1.6

出口(10亿美元) 47.4 46.8

(同比增长%) +9.3 +18.8

进口(10亿美元) 43.1 45.3

(同比增长%) +16.4 +29.3

* 修正值

- 中国是韩国最大的出口市场,占韩国出口总量的约四分之一,欧盟和美国分列第二三位.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 戴素萍;审校 郑茵

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐