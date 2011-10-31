〔日圆汇率〕日本周一干预汇市规模创10万亿日圆的纪录新高--媒体

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月1日电---朝日新闻周二报导称,日本周一干预外汇市场打压日圆的规模达到创纪录的10万亿(兆)日圆(1,280亿美元).
这篇未引述消息来源的报导表示,这一规模较8月创下的前一纪录高位4.5万亿日圆增加逾一倍.
在干预行动後,美元/日圆JPY=一度涨至79.55日圆的三个月高点.干预之前美元曾短暂跌至75.31日圆的纪录新低.
美元/日圆周二约报78.30,市场人士认为若当局没有进一步的干预举措,美元可能还会走低.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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