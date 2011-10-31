〔日圆汇率〕日本周一干预汇市规模创10万亿日圆的纪录新高--媒体

路透东京11月1日电---朝日新闻周二报导称,日本周一干预外汇市场打压日圆的规模达到创纪录的10万亿(兆)日圆(1,280亿美元).

这篇未引述消息来源的报导表示,这一规模较8月创下的前一纪录高位4.5万亿日圆增加逾一倍.

在干预行动後,美元/日圆JPY=一度涨至79.55日圆的三个月高点.干预之前美元曾短暂跌至75.31日圆的纪录新低.

美元/日圆周二约报78.30,市场人士认为若当局没有进一步的干预举措,美元可能还会走低.(完)