美东北部遇罕见暴风雪 致12人死亡数百万家庭断电

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿10月31日电---美国东北地区遭遇罕见且致命的10月暴风雪袭击，造成的大范围破坏周一仍未消除，220万户居民家中断电，学校停课，通勤交通受阻，万圣节活动被迫推後。
暴风雪自周六开始席卷从西佛吉尼亚州至缅因州的许多地区，到周日才停止，已经造成至少12人死亡，其中多数死于路滑造成的事故。
许多路面交通仍未恢复，人们只能绕行避开降雪导致的倒塌树木和掉落的电线。
据美国国家气象局称，很多地方的降雪量创下10月的最高记录，其中马萨诸塞州Peru镇的降雪量达32英寸（81厘米）。许多万圣节饰品被白雪覆盖。
电力部门的官员称，由于树叶尚未掉落，降雪导致树木不堪重负，因此这次降雪损毁的树木比多数冬季降雪天气造成的更多。
美国国家电网公司发言人格拉维斯（David Graves）称，“它（降雪）如同湿重的水泥，打落在树木和电线上，这才是造成破坏的真正原因。”
马萨诸塞州、康涅狄格州、新泽西州及其他遭遇降雪袭击的州所有居民恢复用电，可能还得几天时间。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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