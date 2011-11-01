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公司新闻(中文) | 2011年 11月 1日 星期二 08:26 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月1日-11月8日

13 0.74

11/3 AMC Q3 Public Storage (PSA) 0.82 6 1.07

11/3 AMC Q4 星巴克(Starbucks) (SBUX.O) 0.36 25 0.37

11/3 BMO Q3 Spectra Energy Corp (SE) 0.39 10 0.31

11/3 Q1 Sara Lee Corp SLE 0.17 12 0.13

11/3 BMO Q3 Scripps Networks Interactive Inc SNI 0.65 18 0.59

11/3 13:00 Q3 Sempra Energy (SRE) 1.21 8 1.08

11/3 AMC Q3 Sunoco Inc (SUN) 0.59 14 0.22

11/3 BMO Q3 Teradata Corp (TDC) 0.55 12 0.46

11/4 Q3 Ameren Corp (AEE) 1.28 7 1.40

11/4 BMO Q3 AES Corp (AES) 0.26 3 0.20

11/4 BMO Q3 DTE Energy Co (DTE) 0.99 9 0.96

11/4 BMO Q3 NextEra Energy Inc (NEE) 1.41 15 1.45

11/4 AMC Q3 Northeast Utilities NU 0.55 10 0.57

11/4 BMO Q3 Pepco Holdings Inc POM 0.42 8 0.52

11/4 BMO Q3 Ventas Inc (VTR) 0.28 5 0.37

11/4 Q3 Windstream Corp (WIN.O) 0.20 17 0.18

11/4 BMO Q3 华盛顿邮报 WPO 3.85 1 11.24

11/7 AMC Q1 Carefusion Corp CFN 0.33 15 0.30

11/7 AMC Q3 Priceline.com Inc (PCLN.O) 9.30 22 5.33

11/7 BMO Q1 Sysco Corp (SYY) 0.52 9 0.51

11/8 Q3 International Flavors & Fragrances Inc (IFF) 1.05 9 0.98

11/8 Q4 International Game Technology (IGT) 0.23 17 0.18

11/8 Q3 Progressive Corp (PGR) 0.38 20 0.37

11/8 BMO Q4 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) (ROK) 1.21 14 0.91

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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