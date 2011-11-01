《美国上市公司业绩公布日程表》--11月1日-11月8日

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
13 0.74
11/3 AMC Q3 Public Storage (PSA) 0.82 6 1.07
11/3 AMC Q4 星巴克(Starbucks) (SBUX.O) 0.36 25 0.37
11/3 BMO Q3 Spectra Energy Corp (SE) 0.39 10 0.31
11/3 Q1 Sara Lee Corp SLE 0.17 12 0.13
11/3 BMO Q3 Scripps Networks Interactive Inc SNI 0.65 18 0.59
11/3 13:00 Q3 Sempra Energy (SRE) 1.21 8 1.08
11/3 AMC Q3 Sunoco Inc (SUN) 0.59 14 0.22
11/3 BMO Q3 Teradata Corp (TDC) 0.55 12 0.46
11/4 Q3 Ameren Corp (AEE) 1.28 7 1.40
11/4 BMO Q3 AES Corp (AES) 0.26 3 0.20
11/4 BMO Q3 DTE Energy Co (DTE) 0.99 9 0.96
11/4 BMO Q3 NextEra Energy Inc (NEE) 1.41 15 1.45
11/4 AMC Q3 Northeast Utilities NU 0.55 10 0.57
11/4 BMO Q3 Pepco Holdings Inc POM 0.42 8 0.52
11/4 BMO Q3 Ventas Inc (VTR) 0.28 5 0.37
11/4 Q3 Windstream Corp (WIN.O) 0.20 17 0.18
11/4 BMO Q3 华盛顿邮报 WPO 3.85 1 11.24
11/7 AMC Q1 Carefusion Corp CFN 0.33 15 0.30
11/7 AMC Q3 Priceline.com Inc (PCLN.O) 9.30 22 5.33
11/7 BMO Q1 Sysco Corp (SYY) 0.52 9 0.51
11/8 Q3 International Flavors & Fragrances Inc (IFF) 1.05 9 0.98
11/8 Q4 International Game Technology (IGT) 0.23 17 0.18
11/8 Q3 Progressive Corp (PGR) 0.38 20 0.37
11/8 BMO Q4 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) (ROK) 1.21 14 0.91
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老