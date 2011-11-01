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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 08:56 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月1日-11月8日

(除特别说明,均为GMT时间)

11月1日(二)

吉隆坡--首届亚洲央行观察家会议,主题是亚洲对世界金融的看法.马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)发表演讲.

内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议.

坎帕拉--乌干达央行货币政策委员会公布11月货币政策声明.

11月2日(三)

北京--中国财政部副部长李勇在美银美林New China会议上发表讲话.

曼谷--泰国央行发表10月会议记录(0200).

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策决策会议并批准通胀报告.

加拉加斯--委内瑞拉官员在国会讨论2012年预算.

11月3日(四)

法国戛纳(坎城)--20国集团(G20)峰会(至11月4日).

首尔--韩国企划财政部公布宏观经济稳定报告(0500).

布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.预计于1200GMT发表声明,随後在1330GMT举行新闻发布会.

里加--拉脱维亚政府官员会晤国际货币基金组织(IMF)和欧盟(EU),讨论终止该国援助计划的最後评估.

11月4日(五)

法国戛纳(坎城)--20国集团(G20)峰会(最後一日).

马尼拉--菲律宾央行公布2011年第三季通货膨胀报告.

11月6日(日)

莫斯科--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问俄罗斯(至11月8日).

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

11月8日(二)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财经高官会议.

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(至11月9日)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王冠中

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