主要国家经济指标预测--11月1日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 -- 47.48
0000 韩国贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 顺差16
0030 澳洲房价指数(较前季) 第三季 -1.5% -0.1%
0330 澳洲央行利率决定 11月 4.50% 4.75%
0130 日本加班工资 11月 -- -2.2%
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.4% -0.3%
0815 瑞士零售销售 9月 -- -1.9%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 10月 47.7 48.2
0843 意大利Markit制造业PMI 10月 47.1 48.3
0928 英国CIPS制造业PMI 10月 50.0 51.1
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.4% +0.1%
(较上年同期) +0.4% +0.6%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月29日当周 -- -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月29日当周 -- +4.1%
1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)
10月 -- 55.05
1400 美国建筑支出 9月 +0.3% +1.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 52.0 51.6
物价分项指数 55.0 56.0
1430 美国达拉斯联邦储备银行企业活动指数 10月 -- 负10
2100 韩国外汇储备(亿美元) 10月 -- 3,033.8
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 10月 1,310 1,304
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月31日(一)
0030 澳洲民间信贷(较上月) 9月 +0.5% +0.2%
房屋信贷(较上月) +0.5% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -9.3% --
0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 -10.8% --
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% 持平
0900 意大利失业率 9月 8.3% 7.9%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加6 增加4
抵押贷款额(亿英镑) 增加3 增加6
抵押贷款批准件数(万) 5.0967 5.06
M4货供额(较前月) -0.4% --
1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 +3.0% +2.9%
1000 意大利CPI(较前月) 10月初值 +0.6% +0.1%
(较上年同期) +3.4% +3.0%
HICP(较前月) +0.9% +0.5%
(较上年同期) +3.8% +3.4%
1000 欧元区失业率 9月 10.2% 10.0%
1100 意大利PPI(较前月) 9月 +0.2% --
(较上年同期) +4.5% --
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 +0.3% +0.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.2%
(较上年同期) +5.3% --
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 58.4 59.0
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.6%
(较上年同期) +2.0% +1.0%
2300 韩国CPI(较前月) 10月终值 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +3.9% +4.2% (完)
--整理 龚芳;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。