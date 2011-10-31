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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--11月1日****

路透11月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 -- 47.48

0000 韩国贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 顺差16

0030 澳洲房价指数(较前季) 第三季 -1.5% -0.1%

0330 澳洲央行利率决定 11月 4.50% 4.75%

0130 日本加班工资 11月 -- -2.2%

0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 持平 +0.1%

(较上年同期) +0.4% -0.3%

0815 瑞士零售销售 9月 -- -1.9%

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 10月 47.7 48.2

0843 意大利Markit制造业PMI 10月 47.1 48.3

0928 英国CIPS制造业PMI 10月 50.0 51.1

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.4% +0.1%

(较上年同期) +0.4% +0.6%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月29日当周 -- -0.8%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月29日当周 -- +4.1%

1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)

10月 -- 55.05

1400 美国建筑支出 9月 +0.3% +1.4%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 52.0 51.6

物价分项指数 55.0 56.0

1430 美国达拉斯联邦储备银行企业活动指数 10月 -- 负10

2100 韩国外汇储备(亿美元) 10月 -- 3,033.8

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 10月 1,310 1,304

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月31日(一)

0030 澳洲民间信贷(较上月) 9月 +0.5% +0.2%

房屋信贷(较上月) +0.5% --

0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -9.3% --

0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 -10.8% --

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% 持平

0900 意大利失业率 9月 8.3% 7.9%

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加6 增加4

抵押贷款额(亿英镑) 增加3 增加6

抵押贷款批准件数(万) 5.0967 5.06

M4货供额(较前月) -0.4% --

1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 +3.0% +2.9%

1000 意大利CPI(较前月) 10月初值 +0.6% +0.1%

(较上年同期) +3.4% +3.0%

HICP(较前月) +0.9% +0.5%

(较上年同期) +3.8% +3.4%

1000 欧元区失业率 9月 10.2% 10.0%

1100 意大利PPI(较前月) 9月 +0.2% --

(较上年同期) +4.5% --

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 +0.3% +0.2%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.2%

(较上年同期) +5.3% --

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 58.4 59.0

2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.6%

(较上年同期) +2.0% +1.0%

2300 韩国CPI(较前月) 10月终值 -0.2% +0.1%

(较上年同期) +3.9% +4.2% (完)

--整理 龚芳;审校 艾茂林

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