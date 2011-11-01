中老缅泰同意开展湄公河联合执法

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月31日电---新华社周一报导称，中国、老挝、缅甸和泰国已达成共识，将就打击湄公河流域犯罪组织展开联合执法。
10月5日，两艘中国货船在湄公河“金三角”地区遭袭，13名中国船员遇害。
新华称，四国高官周一于北京会面，同意建立湄公河联合执法机制，以“应对湄公河流域安全出现的新形势”。
报导引述一份联合声明称，四国将加强情报信息交流，开展联合巡逻执法，联合打击跨国犯罪。
该声明并称，四国将“采取专项统一行动，彻底摧毁长期危害本流域安全的犯罪集团。”
泰国警方周日表示，九名泰国军人自首，承认杀害13名中国船员。
新华并称，四国“同意进一步采取有力措施，加大联合办案力度，尽快彻底查清‘10・5’案件案情，缉拿惩办凶手。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。