〔路透调查〕投资者在10月削减股票仓位,大举买进美国债券

* 路透调查显示,10月投资者对欧元区危机感到忧虑

* 投资者大幅增持美国债券

* 全球投资者的现金仓位仍然很高

欧洲投资记者 Jeremy Gaunt; 编译 郑茵/李春喜/肖群英/许娜

路透伦敦10月31日电---周一公布的路透调查显示,投资者在10月十分担心欧元区领导人难以就解决债务危机一事达成协议,因而将股票持仓降至12个月来第二低位.

同时,投资者的债券仓位在10月上升,主要为增持美国债券,因得益于美国联邦储备理事会(美联储)新出台的准量化宽松计划.

本轮路透调查的受访者包括美国,日本,欧洲大陆以及英国的56家主要投资公司,结果显示投资者平均股票持仓比重从9月的50.5%降至49.5%.

债券持仓比重从34.6%升至35.9%;现金比重下滑至5.9%,仍为12个月以来的第二高位,9月为6.3%.

调查差不多完全是在上周欧元区领导人就三管齐下计划达成一致之前进行的.

鉴于本月美国经济数据一直在改善,投资者也普遍认为股市能提供价值,调查结果反映出主要投资者对欧元区措施力度不够的担忧程度.

协议达成之後投资者仍然心存忧虑,协议的许多细节仍然没有敲定.

"全球性的减持风险资产仍然会继续,直至欧元区风险解除.之後,投资者开始评估全球经济增长前景,"伦敦Cheviot资产管理合夥人David Miller表示.

债券资金配置的增加反映出投资者的部分担忧,不过目前处于平衡状态.

全球投资者持有的美国公债自35.2%跳涨至40.3%,日债持有量也小幅增长.欧元区公债持有比重自29.1%降至27.4%,为连续第四个月减持.

不过,对于未来风险资产亮点在于现金水平继续保持高位,这通常是投资者准备投资股市的一个信号.

"由于市场已经过度悲观,我们预计未来数月避险情绪将会有所缓和,"一位日本受访者表示.

**各地调查结果**

美国基金经理削减股票持仓和增加避险债券持仓,因在上周达成一个初步协议之前,欧债危机解决方案的前景仍不明朗.

此番对美国13家资产管理公司的调查显示,投资者对股票的配置比重从9月调查的64.1%下滑至60.1%.

调查结果还显示,美国资产管理公司10月债券配置比重从9月的27.1%提升至32.0%.他们还将现金持仓比重从2.9%微降至2.8%.

英国以外的欧洲投资者依然采取防御策略,10月仅略微调升股票持仓.

对18家欧洲资产管理公司的调查表明,他们10月整体股票持仓比重为43.3%,高于9月的42.4%.

此乃欧洲投资者连续第三个月加大股票的风险敞口,尽管增幅不大.

日本基金公司在10月调降全球股票的权重,并提高债券配置比重.

根据路透针对日本12家机构投资者进行的调查,日本基金经理10月下调全球股票比重至46.8%,而9月比重为九个月高位47.1%.[ID:nCN1185842]

英国投资者继续规避风险.

13位投资经理将现金比重上调至8.8%,高于9月的7.8%和8月的5.4%.

这重演了8月初首现的一个趋势,即现金比重增长,而股票比重下降.10月股票比重自48.5%降至47.8%,创逾一年来最低水准.

路透还发布了有关中国和意大利的两份相似的调查报告,这两份报告均未包含在全球统计报告中.

对意大利13家资产管理企业进行的调查显示,其10月股票比重为41.6%,包括政府公债和公司债在内的债券比重达45.8%,现金比重为9.9%.受访者也大多减码股票和债券.

中国的调查报告显示,中国基金经理未来三个月股票持仓建议比重自上月的82.8%升至83.6%,债券持仓建议比重亦自6.0%升至8.7%.[ID:nCN1183494](完)

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