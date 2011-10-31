《中国报摘》--中国证券报11月1日

* 头版头条:

--财政部上调增值税和营业税起征点.分析人士称,此举旨在贯彻国务院要求,减轻小微企业税负.

* 其他:

--可再生能源十二五发展规划中有关生物质能源部分已初步定稿,规划提出目标:2015年底生物质发电装机容量达1,300万千瓦,其中农林生物质发电将达800万千瓦.

--财政部称,自11月1日起,原油天然气资源税率按销售额的5%徵收,焦煤的资源税率为8元人民币/吨,稀土矿为30-60元.

--工信部总工程师王秀军指出,中国将进一步加大政策扶持力度,引导和推动移动互联网产业快速健康发展.

--中国南车(601766.SS)称,本周一收到铁道部近60亿元应收销售货品款,将对改善公司财务状况产生较为积极的影响.

--中钢协有关人士称,目前三大矿山与中钢协正在讨论推出更加透明合理的新定价机制,铁矿石定价有望出现新的游戏规则.

--华谊兄弟300027.Sz与博纳影业BONA.O将共同参股北美华狮电影发行公司.後者已与北美主流院线AMC签约,将常年在美国同步发行华语电影.

--自多家券商处了解到,开展转融通业务的成本已基本锁定,预计借券的成本为4%左右,借资金的成本在6%左右.

--中投公司[CIC.UL]与苏伊士环能GSZ.PA拟向苏伊士环能勘探及生产部投资23亿欧元,占後者30%股权,并将购买特立尼达和多巴哥大西洋液化天然气一号液化厂10%股权等.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯