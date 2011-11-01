〔全球经济〕G20峰会将继续关注中国人民币汇率灵活性--美国官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* G20将强调增强汇率灵活性的必要性
* 放弃"过时的"出口模式符合中国利益
路透华盛顿10月31日电---美国财政部高级官员周一表示,20国集团(G20)领导人本周峰会将讨论中国及其他新兴经济体增强汇率灵活性,强调平衡全球经济增长的必要性.
"在中国及其他保持贸易顺差的新兴市场经济体,允许货币升值来反映市场因素,是加快其经济向国内消费方向转变的最强有力的短期工具,"美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)说.
美国总统奥巴马将参加11月3-4日在法国戛纳(坎城)举行的G20峰会.奥巴马政府已经表示,其将继续敦促中国国家主席胡锦涛允许人民币进一步升值.
美国参议院本月早些时候通过了一项人民币汇率议案,声称中国汇率政策人为压低人民币兑美元汇率,以促进中国对美出口,结果导致美国丧失工作岗位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。