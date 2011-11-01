〔全球经济〕G20峰会将继续关注中国人民币汇率灵活性--美国官员

* G20将强调增强汇率灵活性的必要性

* 放弃"过时的"出口模式符合中国利益

路透华盛顿10月31日电---美国财政部高级官员周一表示,20国集团(G20)领导人本周峰会将讨论中国及其他新兴经济体增强汇率灵活性,强调平衡全球经济增长的必要性.

"在中国及其他保持贸易顺差的新兴市场经济体,允许货币升值来反映市场因素,是加快其经济向国内消费方向转变的最强有力的短期工具,"美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)说.

美国总统奥巴马将参加11月3-4日在法国戛纳(坎城)举行的G20峰会.奥巴马政府已经表示,其将继续敦促中国国家主席胡锦涛允许人民币进一步升值.