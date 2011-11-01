《中国报摘》--金融时报11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--温州等地高利贷案件的频发以及艺术品市场的火爆,表明民间资金大量流入虚拟经济和投资炒作领域,中国需借助有利措施引导民间资金进入实体经济,尤其是地方政府应在具体项目上做出实质性支持措施.
* 其他:
--工业和信息化部中小企业司副司长王建翔透露,鼓励和引导民间投资健康发展的"新36条"配套政策措施有望于年底前出台.
--国务院发展研究中心金融所副所长巴曙松撰文称,房地产行业将面临重新"洗牌",即将面临第一次真正意义上的大调整,房地产行业的破产、兼并与收购将成为常态.
--财政部财科所所长贾康称,调动其他资金力量缓解保障房安居工程的资金瓶颈特别需要机制创新.(完)
--整理 赵红梅; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。