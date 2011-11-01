《中国报摘》--金融时报11月1日

* 头版头条:

--温州等地高利贷案件的频发以及艺术品市场的火爆,表明民间资金大量流入虚拟经济和投资炒作领域,中国需借助有利措施引导民间资金进入实体经济,尤其是地方政府应在具体项目上做出实质性支持措施.

* 其他:

--工业和信息化部中小企业司副司长王建翔透露,鼓励和引导民间投资健康发展的"新36条"配套政策措施有望于年底前出台.

--国务院发展研究中心金融所副所长巴曙松撰文称,房地产行业将面临重新"洗牌",即将面临第一次真正意义上的大调整,房地产行业的破产、兼并与收购将成为常态.

--财政部财科所所长贾康称,调动其他资金力量缓解保障房安居工程的资金瓶颈特别需要机制创新.(完)

--整理 赵红梅; 审校 杨淑祯