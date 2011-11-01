〔中港个股〕中国南车称收到铁道部近60亿元应收货款,有助改善公司财务

此前公布的季报显示,中国南车第三季度实现净利润7.73亿元,同比增长约一成.[ID:nCN1184556]

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院开展对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.国家安全监管总局本周表示,这是一起"不该发生的"、"可以避免"的责任事故.