〔中港个股〕中国南车称收到铁道部近60亿元应收货款,有助改善公司财务

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月1日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周二公告称,已收到铁道部近60亿元人民币应收销售货品款,将对改善公司财务状况产生较为积极的影响.
此前公布的季报显示,中国南车第三季度实现净利润7.73亿元,同比增长约一成.[ID:nCN1184556]
7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院开展对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.国家安全监管总局本周表示,这是一起"不该发生的"、"可以避免"的责任事故.
中国南车主要竞争对手中国北车601299.SS所产的CRH380BL型动车组在京沪高铁运营中多次出现故障,日前全部召回该型号54大列动车组.而南车所产车型没有召回,并另调集21列CRH380A(L)系动车组,补充京沪高铁运力.
中国南车A股周二收报5.48元,过去一个月累计上涨21.51%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。