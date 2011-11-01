《中国报摘》--其他报纸重要消息11月1日(I)

**上海证券报**

--四川长虹(600839.SS)公告称,母公司长虹集团及上市公司的部分高层出资组建的虹扬投资近期在二级市场购买公司股票2,583万股,未来三年,这些高层每年将投入不低于工资收入的30%向虹扬投资增资,用于购买公司股票.

--新华都(002264.SZ)称,拟以1.25亿元人民币收购韩国易买得旗下四家超市子公司,快速切入江浙零售市场.

--中信证券(600030.SS)计划认缴两只中信系的股权投资基金,涉及资金分别为5亿元和2亿元.

**人民日报**

--1-9月,中国重点大中型钢铁企业销售利润率仅为2.99%,但钢铁行业固定资产投资增长却高达19.7%.除原材料价格上涨、市场需求回落外,资金困难也是当前钢铁企业面临的主要问题.

--从2010年10月至今,中国移动(0941.HK)(CHL.N)已与26个省份的161个城市签署了"无线城市"建设的合作协议,根据规划,到今年底,将有超过1,600万活跃用户成为无线城市的受益者.而中国联通(0762.HK)(CHU.N)、中国电信(0728.HK)也在各地跑马圈地,布局无线城市建设.

**21世纪经济报导**

--美林中国经济学家陆挺表示,中国有空间在第四季适度放松信贷供给,例如每月新增贷款量可适当增多,银行间市场利率可适当降低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/赵红梅; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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