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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 08:23 BJT

《中国重要政经日程》--2011年11月1日-2012年4月14日

=============================近日重要政经日程==========================

11/3(四)

--2011中国股权投资年会在苏州举行,至4日.

--第七届北京国际金融博览会,至6日.

--2011中国零售领袖峰会在长沙举行,至5日.

--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.

11/8(二)

--第三届中国对外投资合作洽谈会在北京举行,至9日.

--国际金融论坛2011年全球年会在北京举行,至10日.

11/11(五)

--2011中国能源企业高层论坛在北京举行,至12日.

11/12(六)

--第五届亚洲制造业论坛年会在北京举行,至13日.

11/19(六)

--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.

12/8(四)

--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.

12/9(五)

--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.

12/10(六)

--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 宿泱韫

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