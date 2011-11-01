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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 08:19 BJT

〔韩国股市〕受欧洲局势及美股跌势拖累开低,银行股领跌

路透首尔11月1日电---韩国股市周二开低,跟随美股跌势,且因此前希腊总理意外呼吁就欧盟对希腊的新救援协议举行全民公投,令有关欧洲的忧虑重燃.

银行股领跌,KB金融集团(105560.KS)跌2%,新韩金融集团(055550.KS)跌1.9%

0001GMT,韩国股市综合股价指数.KS11下跌0.66%至1,896.35点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 艾茂林

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