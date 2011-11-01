〔韩国股市〕受欧洲局势及美股跌势拖累开低,银行股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月1日电---韩国股市周二开低,跟随美股跌势,且因此前希腊总理意外呼吁就欧盟对希腊的新救援协议举行全民公投,令有关欧洲的忧虑重燃.
银行股领跌,KB金融集团(105560.KS)跌2%,新韩金融集团(055550.KS)跌1.9%
0001GMT,韩国股市综合股价指数.KS11下跌0.66%至1,896.35点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。