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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 08:34 BJT

《外汇动态》1.3830美元附近的买单支撑欧元/美元走势

0013GMT---欧元最新持平于1.3857美元,部分交易商提到,大量买单挂在1.3830美元附近,该水准接近位于1.3827美元的支撑位,1.3827为欧元10月1.3145-1.4248美元这波涨势的38.2%回档位.

欧元短线可能较难升穿1.4248美元,因这一水准接近欧元阻力位(即5-10月1.4949-1.3145跌势的61.8%回档位).(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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