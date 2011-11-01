《中国债券市场每日交易备忘》--11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行100亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率仍持平于3.5840%
永辉超市(601933.SS)8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
山西国新能源5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
重汽集团13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行及广发银行主承
太钢不 (000825.SZ)10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承
TCL集团(000100.SZ)10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行及进出口行主承
TCL集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行及进出口行主承
无锡产业集团9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行及工商银行主承
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二、新债上市:
国家开发银行200亿元10年期固息金融债110258,票面利率4.30%
云铝股份(000807.SZ)2亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182295,基本利差3.65%
浙江物产集团8亿元三年期中票1182296,票面利率6.10%
沙钢集团20亿元五年期中票1182297,票面利率6.28%
营口港务集团12亿元一年期短融041164007,票面利率6.87%
首都公路发展集团30亿元一年期短融041161010,票面利率5.43%
青海国投9亿元一年期短融041164008,票面利率5.99%
宁波交通投资控股公司3亿元一年期短融041158009,票面利率6.20%
安徽高速公路控股集团20亿元一年期短融041158008,票面利率5.65%
内蒙古托克托发电公司10亿元一年期短融041156005,票面利率5.99%
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三、缴款:
无
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四、还本付息:
国家开发银行100亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债050221付息,基本利差0.37%
北方机车车辆工业集团5亿元10年期固息债068043付息,票面利率4.25%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--继增值税扩围试点上海先行後,中国减税再有实质性进展.中国财政部周一公告称,将自今
年11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业再带来"利好".[ID:nCN1187440]
中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据
国家统计局11月9日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)
10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)
1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)
10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)
10月工业增加值 (2011年9月13.8%)
11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 冉莹/曾菱; 审校 曹巍浩
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。