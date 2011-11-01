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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 08:30 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行100亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率仍持平于3.5840%

永辉超市(601933.SS)8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中国银行主承

山西国新能源5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承

重汽集团13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承

江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行及广发银行主承

太钢不 (000825.SZ)10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承

TCL集团(000100.SZ)10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行及进出口行主承

TCL集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行及进出口行主承

无锡产业集团9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行及工商银行主承

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二、新债上市:

国家开发银行200亿元10年期固息金融债110258,票面利率4.30%

云铝股份(000807.SZ)2亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182295,基本利差3.65%

浙江物产集团8亿元三年期中票1182296,票面利率6.10%

沙钢集团20亿元五年期中票1182297,票面利率6.28%

营口港务集团12亿元一年期短融041164007,票面利率6.87%

首都公路发展集团30亿元一年期短融041161010,票面利率5.43%

青海国投9亿元一年期短融041164008,票面利率5.99%

宁波交通投资控股公司3亿元一年期短融041158009,票面利率6.20%

安徽高速公路控股集团20亿元一年期短融041158008,票面利率5.65%

内蒙古托克托发电公司10亿元一年期短融041156005,票面利率5.99%

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三、缴款:

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四、还本付息:

国家开发银行100亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债050221付息,基本利差0.37%

北方机车车辆工业集团5亿元10年期固息债068043付息,票面利率4.25%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--继增值税扩围试点上海先行後,中国减税再有实质性进展.中国财政部周一公告称,将自今

年11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业再带来"利好".[ID:nCN1187440]

中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据

国家统计局11月9日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)

10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)

1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)

10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)

10月工业增加值 (2011年9月13.8%)

11月18日发布10月房地产价格统计信息

11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

============================================================================(完)

--整理 冉莹/曾菱; 审校 曹巍浩

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