〔日本股市〕盘初追随美股跌势走低,日圆走势受关注

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月1日电---日本股市日经指数周二盘初下跌,此前美股暴跌,因期货经济公司MF Global HoldingsMF.N申请破产保护,且希腊总理意外呼吁对援助该国的计划进行全民公投,引发对欧洲局势新的忧虑.
日经指数.N225盘初跌0.7%报8,923.58点,东证股价指数.TOPX跌0.7%报758.95点,市场人士关注在日本当局昨日干预之後日圆能否恢复升势.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。