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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 08:34 BJT

〔日本股市〕盘初追随美股跌势走低,日圆走势受关注

路透东京11月1日电---日本股市日经指数周二盘初下跌,此前美股暴跌,因期货经济公司MF Global HoldingsMF.N申请破产保护,且希腊总理意外呼吁对援助该国的计划进行全民公投,引发对欧洲局势新的忧虑.

日经指数.N225盘初跌0.7%报8,923.58点,东证股价指数.TOPX跌0.7%报758.95点,市场人士关注在日本当局昨日干预之後日圆能否恢复升势.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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