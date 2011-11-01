〔中国个股〕新华都拟斥1.25亿元收购韩国大型超市易买得旗下四公司

路透上海11月1日电---中国福建新华都购物广场股份有限公司(002264.SZ)周二公告称,公司拟斥资1.25亿元人民币,收购韩国大型超市企业--株式会社易买得所持有的四家外商独资企业100%股权.

公告显示,新华都拟收购的四家外商独资企业分别为宁波易买得商业有限公司、常州新世界易买得商业发展有限公司、泰州新世界商业发展有限公司、杭州易买得商业发展有限公司.

新华都将以20%、30%、50%的比例分三次支付交易对价.而根据出售方提供的截至今年9月底数据显示,此次收购的基准净资产为2.7785亿元;去年底数据并显示上述四家公司悉数亏损,亏损额共计近1.2亿元,今年以来亦多延续亏损局面.

公告认为,新华都此次收购将有利于公司快速介入江苏、浙江当地的零售市场,能够拓展公司省外发展空间,做大做强公司主营业务,符合公司省外拓展的战略目标,对实现公司战略目标将有积极影响.

公告称,株式会社易买得是全球综合零售企业,早在1993年就作为韩国国内规模最大的大型超市开业,截至今年7月已经在韩国国内开设有136家连锁分店,并在中国开设有27家分店,是韩国最大的大型超市.(完)

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