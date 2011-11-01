胡锦涛：欧洲有能力克服经济困难

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳10月31日电---中国国家主席胡锦涛周一称，中国相信欧洲有能力克服经济问题，但没有谈及中国是否会对欧元区债务危机出手相救。
中国称相信欧元能度过债务危机，但并未公开表示，将购买更多欧洲政府债券。中国目前正等待欧洲金融稳定机构（EFSF）投资细节颁布，再做决定。
胡锦涛正对奥地利进行国事访问，在与奥地利总统菲舍尔（Heinz Fischer）会谈後，通过德语翻译告诉记者，中国正密切关注现有困境下的经济发展状况。
胡锦涛称，中国相信欧洲有智慧、也有能力克服当前的困难。胡锦涛本周将出席在法国举行的二十国集团（G20）峰会。
欧洲金融稳定机构主管雷格林（Klaus Regling）周末试图说服中国投资其债券，并称可为投资者初期损失提供保证，而且如果中方愿意，该债券最终或以人民币计价发行。
胡锦涛称，经济不确定性是国际社会面临的难题，尤其对于大型经济体而言，促进经济增长和稳定、增进合作至关重要。
菲舍尔称，他认同胡锦涛对G20峰会重要性的看法，并称他在双方周一举行的会谈上，强调了人权问题。
据奥地利新闻社报导称，随同胡锦涛访奥的中国商务部长陈德铭承诺，中国将“积极支持”欧洲。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。