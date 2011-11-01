版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 09:05 BJT

〔中港个股〕中信证券拟认缴两只中信系股权投资基金,涉资共7亿元

路透上海11月1日电---中国最大的券商--中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)近日公告称,计划认缴两只中信系股权投资基金,涉及资金分别为5亿元人民币和2亿元.

公告显示,董事会同意公司或下属子公司认缴出资5亿元,投资中信资本控股有限公司设立的中信资本股权投资;及2亿元投资中信产业基金发起的股权投资基金--中信夹层基金.

该交易为正常对外投资,对公司正常经营活动及财务状况无重大影响.

第三季公司实现净利3.5998亿元,同比下降74%.[ID:nCH0084715]

中信证券A股周一收报12.00元,过去一个月累计下跌6.67%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐