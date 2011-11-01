〔中港个股〕中信证券拟认缴两只中信系股权投资基金,涉资共7亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月1日电---中国最大的券商--中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)近日公告称,计划认缴两只中信系股权投资基金,涉及资金分别为5亿元人民币和2亿元.
公告显示,董事会同意公司或下属子公司认缴出资5亿元,投资中信资本控股有限公司设立的中信资本股权投资;及2亿元投资中信产业基金发起的股权投资基金--中信夹层基金.
该交易为正常对外投资,对公司正常经营活动及财务状况无重大影响.
第三季公司实现净利3.5998亿元,同比下降74%.[ID:nCH0084715]
中信证券A股周一收报12.00元,过去一个月累计下跌6.67%.(完)
参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。