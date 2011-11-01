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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 09:01 BJT

〔日圆汇率〕日本经济财政大臣:将对过度投机性操作采取果断措施

路透东京11月1日电---日本经济财政大臣古川元久周二表示,日本政府将继续监控外汇市场上的投机性动向,而且准备对过度投机性操作采取果断措施.

古川元久在内阁会议後对记者谈到,过度且无序的汇率波动可能损及日本经济.

日本当局周一在日圆兑美元JPY=创纪录新高後抛售日圆,为不到三个月内第二次干预汇市.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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