〔日圆汇率〕日本经济财政大臣:将对过度投机性操作采取果断措施

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月1日电---日本经济财政大臣古川元久周二表示,日本政府将继续监控外汇市场上的投机性动向,而且准备对过度投机性操作采取果断措施.
古川元久在内阁会议後对记者谈到,过度且无序的汇率波动可能损及日本经济.
日本当局周一在日圆兑美元JPY=创纪录新高後抛售日圆,为不到三个月内第二次干预汇市.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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