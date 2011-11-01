《全球重要经济事件一览表》--11月1日-11月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月1日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议(至11月2日).

东京--日本央行公布10月6-7日政策会议纪录.

悉尼--澳洲央行货币政策委员会会议.0330GMT公布利率决议.

赫尔辛基--芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen就"金融危机时期央行的运作风险"在芬兰央行博物馆讲话(1530).

挪威波多--挪威央行总裁奥尔森在诺德兰大学讲话.

11月2日(三)

华盛顿--美国FOMC公布利率决议(1815).

日本甲府--日本央行审议委员白井早由里与山梨县商界领袖会晤.

雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会会议.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔在金融服务业游说团体CityUK举办的活动上发表讲话(1830).

华盛顿--欧洲央行华盛顿常驻代表Georges Pineau及德国央行驻纽约办事处代表Joerg Stephan出席布鲁金斯学会举办的题为"欧洲央行角色变化"的小组讨论(2100).

纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.

11月3日(四)

戛纳(Cannes,康城/坎城)--20国集团峰会(至11月4日).

法兰克福--欧洲央行管委会会议,1245GMT公布利率决议.1330召开新闻发布会.

日内瓦--瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)在货币市场活动上讲话.

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在Institute of European and International Affairs讲话(1245).

伦敦--英国央行总裁金恩、英国央行负责金融稳定的副总裁塔克及委任的Prudential Regulation Authority副主管Andrew Bailey就金融服务法案向联合委员会发表证词(0945).

伦敦--英国央行副总裁宾恩在英国抵押贷款协会会议上发表重要讲话(1015).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行与Emory大学联合举办主题为"我们应该对宏观经济政策持何种期望"的会议,亚特兰大联储总裁洛克哈特致欢迎辞(1230).

11月4日(五)

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030).

维也纳--奥地利财长费克特Maria Fekter在一场有关欧盟金融和经济政策的活动上讲话(0800).

法兰克福--欧洲央行执委会成员史塔克在2011信贷政策日活动上讲话(1000).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛就"金融监管国际日程"在美国律师协会银行法委员会秋季会议上讲话(1700).

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

纽约--美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)举行年会,商讨全球金融改革带来的行业冲击.美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)和美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛发表讲话.

瑞士卢塞恩--瑞士央行副总裁乔丹和欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(首日).

11月8日(二)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年高级财政官员会议(SFOM).

布鲁塞尔--欧盟经济暨金融事务(ECOFIN)委员会会议.

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan Qvigstad在Norwegian Academy of Science and Letters讲话.

柏林--瑞士央行总裁希尔德布兰德和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲货币和金融论坛上讲话(1320).

伦敦--加拿大央行总裁卡尼在加拿大-英国商会上讲话(1420).

苏福尔斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在南达科他州商会经济前景研讨会上讲话(1800).

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策在全球合作中心(Global Interdependence Center)讲话(1830).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)