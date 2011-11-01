〔日圆汇率〕日本周一干预规模达10万亿日圆,刷新历史高位--朝日新闻(更新版)

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路透东京11月1日电---朝日新闻周二报导称,日本周一干预外汇市场打压日圆的规模达到创纪录的10万亿(兆)日圆(1,280亿美元).

日本当局在8月4日实施的前一次单方面汇市干预行动中,抛售了4.5万亿日圆,创下单日操作规模的纪录高位.朝日新闻报导没有表明消息来源.

日圆兑美元不断刷新纪录高位,令市场益发担心日圆升值若不加控制会损害依赖出口的经济.因此日本政府出手干预市场.

周一的干预行动是日本政府不到三个月时间里第二度出手,也是今年以来第三次干预市场.此前日本官员再三对日圆升值发出警告,而几天後20国集团(G20)就要在法国戛纳(Cannes,康城/坎城)举行峰会.

日本财务大臣安住淳周一称,该国将继续干预汇市,直到取得令人满意的效果.

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安住淳在9月表示,日本政府将预备更多资金用于市场干预,把干预基金规模提高至创纪录的46万亿日圆.若周一的干预规模获得证实,政府仍有36万亿日圆可用.

随着周一干预行动的效果逐渐消退,市场焦点在于安住淳是否会将警告付诸行动.

"我们认为日本不会像瑞士央行那样,针对美元/日圆汇率设定某种'政策底线',因为日本与瑞士经济形势迥异,且日本当局拥有更多的政策工具."瑞银外汇策略师在报告中指出.

干预行动後,美元/日圆JPY=周一最高升至79.55日圆的三个月高点.干预行动前美元曾短暂触及75.31的纪录低点.

美元/日圆周二约报78.40,此前短暂触及79.10.(完)