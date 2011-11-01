〔欧洲个股〕瑞士信贷料公布第三季业绩不佳,并宣布进一步裁员

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透苏黎世11月1日电---瑞士信贷CSGN.VX周二料公布第三季基本获利(underlying earnings)大幅下滑,因投资银行部门受到欧元区债务危机以及经济形势不佳的拖累.
瑞士报纸Tages-Anzeiger周一报导称,瑞信将进一步裁减1,000个职位,主要在美国和伦敦的投资银行部门,以及财富管理部门.此前该银行在7月已经宣布削减2,000个岗位.
瑞信发言人对此拒绝置评.
该报亦称,瑞信将设法削减约1,000亿瑞郎或将近半数的风险加权资产,尤其将大砍资本需求较大的固定收益部门.该报未援引消息来源.
为提高银行业应对未来金融危机的能力,瑞士出台了严格的资本新规.按照新规,瑞信要麽大幅削减风险加权资产,要麽增发新股或削减分红以保留利润.
董事长Urs Rohner在上个月表示,全球经济放缓迫使瑞信重新评估所有业务.他称这一过程应会在年底前完成.
由于监管更加严格,全球各地的银行都在裁员,而第三季交易收入情况不佳对投资银行部门的影响尤为明显.
瑞士信贷今夏表示,将从50,700人左右的员工中裁减约2,000个职位,且该行计划削减10亿瑞郎的成本.
分析师预期瑞信本季度将提列上述裁员所产生的重组费用,此前该银行预期2011年的费用将为4-4.5亿瑞郎,其中1.42亿瑞郎在第二季度提列.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老