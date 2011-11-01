〔欧洲个股〕瑞士信贷料公布第三季业绩不佳,并宣布进一步裁员

路透苏黎世11月1日电---瑞士信贷CSGN.VX周二料公布第三季基本获利(underlying earnings)大幅下滑,因投资银行部门受到欧元区债务危机以及经济形势不佳的拖累.

瑞士报纸Tages-Anzeiger周一报导称,瑞信将进一步裁减1,000个职位,主要在美国和伦敦的投资银行部门,以及财富管理部门.此前该银行在7月已经宣布削减2,000个岗位.

瑞信发言人对此拒绝置评.

该报亦称,瑞信将设法削减约1,000亿瑞郎或将近半数的风险加权资产,尤其将大砍资本需求较大的固定收益部门.该报未援引消息来源.

为提高银行业应对未来金融危机的能力,瑞士出台了严格的资本新规.按照新规,瑞信要麽大幅削减风险加权资产,要麽增发新股或削减分红以保留利润.

董事长Urs Rohner在上个月表示,全球经济放缓迫使瑞信重新评估所有业务.他称这一过程应会在年底前完成.

由于监管更加严格,全球各地的银行都在裁员,而第三季交易收入情况不佳对投资银行部门的影响尤为明显.

瑞士信贷今夏表示,将从50,700人左右的员工中裁减约2,000个职位,且该行计划削减10亿瑞郎的成本.

分析师预期瑞信本季度将提列上述裁员所产生的重组费用,此前该银行预期2011年的费用将为4-4.5亿瑞郎,其中1.42亿瑞郎在第二季度提列.(完)