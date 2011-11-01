〔加拿大数据〕8月GDP成长超预期,但未来几个月经济料乏力

路透渥太华10月31日电---加拿大经济8月较前月增长0.3%,为连续第三个月上升,平息了经济衰退的担忧,但其增幅不足以引发加拿大央行的加息行动.

加拿大统计局周一公布的数据显示,该国8月经济超越预期,主要是受石油天然气开采业提振,且能源业整体扩张步伐为八个月以来最快.[ID:nCN1187294]

"周一出炉的GDP数据预示,第三季经济增长将超过加拿大央行最近货币政策报告预测的2%,"加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley指出.

"即便今年下半年成长率普遍强于预期,但也料不会促使加拿大央行开始回笼流动性,因外部压力依然存在,"他并称.

加拿大央行总裁卡尼在上周表示,国内临时性因素意味着第三季加拿大经济从上季温和缩中反弹,更可能是"技术性反弹",而不是经济真正强劲的迹象.

分析师称,潜在疲软的迹象预示着未来几个月经济成长乏力且创造的就业岗位稀少.

若不包括能源业,加拿大8月经济增长停滞.当月该国石油行业复苏,摆脱今年稍早因恶劣气候和维护检修致使的疲态.

"展望未来,我们预料今年秋冬季加拿大经济动能趋缓,"TD Economics分析师Diana Petramala指出."金融市场8月受到担忧情绪困扰,并导致企业和消费者信心减弱,这料将打压未来几个月的支出."(完)