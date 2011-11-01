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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 09:10 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日减逾四分之一,中信证券交易活跃

路透北京11月1日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为

156,689万元人民币,较上交易日减少27.1%.标的证券中信证券(600030.SS)融资买入额为

6,176万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,990,135 84,825 28,961

深圳证券交易所 1,316,541 71,864 21,060 (完)

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--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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