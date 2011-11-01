〔台湾股市〕低开,宏达电因营收前景惹人担忧下挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月1日电---台湾股市周二开盘下跌,此前一些科技权重股公布第三季财报喜忧参半,智能手机生产商宏达电(2498.TW)下挫,该公司预计第四季营收低于市场预期.[ID:nCT0413096]
加权股价指数.TWII开盘下滑,截至0102GMT,跌落37.58点或0.5%,至7,550.11点,前一交易日收涨0.28%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。