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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 09:20 BJT

〔台湾股市〕低开,宏达电因营收前景惹人担忧下挫

路透台北11月1日电---台湾股市周二开盘下跌,此前一些科技权重股公布第三季财报喜忧参半,智能手机生产商宏达电(2498.TW)下挫,该公司预计第四季营收低于市场预期.[ID:nCT0413096]

加权股价指数.TWII开盘下滑,截至0102GMT,跌落37.58点或0.5%,至7,550.11点,前一交易日收涨0.28%.

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