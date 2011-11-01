〔欧洲金融〕欧洲银行业中期内难以恢复危机前盈利水平--PWC

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦10月31日电---国际会计师事务所普华永道(罗兵咸永道/资诚/PWC)周一公布的一份报告指出,即便在中期内,欧洲银行业的盈利也不太可能恢复至危机前的高水平.
普华永道称,根据第三季业绩,该行业股东权益报酬率(ROE)平均为7%,远低于20年平均水平13%,亦低于许多英国同业12-15%的目标.
"监管改革将增强银行的韧性,但仍将在中期抑制行业整体的盈利能力,"普华永道在一份报告中称.
"因此权益成本的降低似乎不足以弥补盈利能力下滑,于是不太可能在短期到中期内看到该行业重返此前的高估值水平,"普华永道认为.
尽管银行业自2008年以来采取了"重大举措"来增加资本的数量和可供程度,但权益成本仍持续增加.
普华永道称,这反映在股价缩水上.截至9月30日,市盈率(本益比)仅为7倍左右,远低于20年平均水平的14.1倍.(完)
--编译 石冠兰;审校 王冠中
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