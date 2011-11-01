〔新闻稿〕中国10月官方制造业PMI降至50.4,经济增速仍可能下调--CFLP

(以下是中国物流与采购联合会发布的10月中国制造业商务活动指数新闻稿)

2011年10月份，中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，环比回落0.8个百分点。该指数经历前两月小幅回升後，再次转为下跌，但继续保持在50%以上。反映出四季度经济增速仍有继续下调的可能，但适度增长的基本态势不会根本改变，全年经济增长将保持9.2%左右的水平。

从各分项指数来看，从11个分项指数来看，除产成品库存指数、供应商配送时间指数有所上升以外，其馀各指数均不同程度回落，其中新出口订单指数、积压订单指数、进口指数、购进价格指数回落幅度较大，超过2个百分点。购进价格指数比上月回落10.4个百分点，回落到46.2%。

本月20个行业中，电气机械及器材制造业、医药制造业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业等9个行业达到50%以上；专用设备制造业、石油加工及炼焦业、化纤制造及橡胶塑料制品业等11个行业低于50%。从产品类型看，中间品、生活消费品类企业高于50%；原材料与能源和生产用制成品类企业低于50%。

针对10月份制造业采购经理调查情况，特约分析师张立群分析认为：“10月份PMI指数回落,预示未来经济增速将继续降低。3季度出口和投资都出现了增速下降，企业资金紧张问题日益突出，受其影响，经济增速总体呈降低态势。未来出口和投资增速预计将继续下降，PMI指数中购进价格指数的大幅下降，一方面显示企业成本压力降低，另一方面也可能预示未来受价格预期影响，企业去库存活动将增加。受需求因素影响，预计未来经济增速将继续平缓下降。”

新订单指数回落。本月新订单指数为50.5%，比上月回落0.8个百分点。20个行业中，服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、医药制造业等10个行业高于50%；专用设备制造业、化纤制造及橡胶塑料制品业、纺织业等10个行业低于50%。从产品类型来看，生活消费品类企业高于50%；中间品类企业位于50%；原材料与能源和生产用制成品类企业低于50%。

生产指数由升转降。本月生产指数为52.3%，比上月回落0.4个百分点。20个行业中，医药制造业、电气机械及器材制造业等13个行业高于50%；木材加工及家具制造业、纺织业、有色金属冶炼及压延加工业等7个行业低于50%。分产品类型来看，中间品、生活消费品和生产用制成品类企业高于50%；原材料与能源类企业低于50%。

进口指数、新出口订单指数均现回落。本月新出口订单指数为48.6%，比上月回落2.3个百分点。20个行业中，有色金属冶炼及压延加工业、农副食品加工及食品制造业、烟草制品业等9个行业高于50%；化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业等11个行业低于50%。从区域来看，东、中、西部均低于50%。从产品类型来看，生活消费品类企业高于50%；原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业均低于50%。

本月进口指数为47.0%，比上月回落3.1个百分点。20个行业中，医药制造业、专用设备制造业、石油加工及炼焦业等7个行业高于50%；化学原料及化学制品制造业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、通用设备制造业等13个行业低于50%。

购进价格指数大幅回落。本月购进价格指数为46.2%，比上月回落10.4个百分点。分行业来看，20个行业中，非金属矿物制品业、烟草制品业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业等8个行业高于50%，其馀12个行业均低于50%。分区域来看，东、中部低于50%；西部略高于50%。分产品类型来看，生活消费品类企业略高于50%，为51.1%；原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业均低于50%。(完)